Земан «поймал» Лондон на отсутствии доказательств по «делу Скрипаля»
Прага, 30 марта. Президент Чехии Милош Земан заявил, что Великобритания в так называемом «деле Скрипаля» не предложила никаких, даже косвенных доказательств.
«Насколько знаю, Великобритания пока не предложила никаких доказательств. У нее есть подозрения, но подозрения не являются доказательствами», — сказал чешский лидер.
Он также отметил, что несколько дней назад дал поручение контрразведке Чехии проверить, производилось ли когда-либо в республике отравляющее вещество, которое якобы было использовано при отравлении Скрипалей.
Ранее Газета.ру сообщала, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал обвинения британской стороны в адрес Москвы в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери «глумлением над международным правом».
Также ранее сообщалось, что Москва предложила созвать 4 апреля внеочередную сессию ОЗХО в связи с делом Скрипалей.