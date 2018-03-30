Земан «поймал» Лондон на отсутствии доказательств по «делу Скрипаля»

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Прага, 30 марта. Президент Чехии Милош Земан заявил, что Великобритания в так называемом «деле Скрипаля» не предложила никаких, даже косвенных доказательств.

«Насколько знаю, Великобритания пока не предложила никаких доказательств. У нее есть подозрения, но подозрения не являются доказательствами», — сказал чешский лидер.

Он также отметил, что несколько дней назад дал поручение контрразведке Чехии проверить, производилось ли когда-либо в республике отравляющее вещество, которое якобы было использовано при отравлении Скрипалей.

Ранее Газета.ру сообщала, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал обвинения британской стороны в адрес Москвы в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери «глумлением над международным правом».

Также ранее сообщалось, что Москва предложила созвать 4 апреля внеочередную сессию ОЗХО в связи с делом Скрипалей.

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