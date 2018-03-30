Сирия: за неделю через гумкоридоры в Восточной Гуте вывели более 41 тыс. человек

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Дамаск (Сирия), 30 марта. За минувшую неделю в пригороде Дамаска Восточной Гуте в Сирии выведены через гуманитарные коридоры 41 360 человек, сообщается в инфографике, опубликованной в газете «Красная звезда» (официальный печатный орган Минобороны РФ).

Согласно опубликованным данным, в общей сложности с начала операции через гумкоридоры из Восточной Гуты выведен 136 191 человек.

Ранее сообщалось, что с момента выхода жителей Восточной Гуты через разные гуманитарные коридоры удалось поймать 30 мужчин и шесть женщин с заминированными поясами.

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