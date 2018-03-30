Сирия: Макрон заявил о поддержке «Сирийских демократических сил»
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Париж, 30 марта. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж поддерживает «Сирийские демократические силы».
Сообщается, что в четверг французский глава встретился с делегацией «Сирийских демократических сил» и заявил, что Франция будет оказывать поддержку для стабилизации ситуации на северо-востоке Сирии.
Также Макрон отметил, что после принятия резолюции 2401 Советом Безопасности ООН Франция ясно выразила свою озабоченность в связи с ситуацией в Африне.
Ранее Газета.ру сообщала, что власти Франции решили направить войска для помощи курдскому ополчению в сирийском Манбидже. Их численность не называется. Сообщается, что операция будет проводиться в координации с военными США.
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