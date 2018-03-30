Компания Palm вернется на рынок смартфонов в 2018 году

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Москва, 30 марта. В Сети появилась информация, что в 2018 году на рынок со своими смартфонами вернется компания Palm.

Марку Palm в 2014 году купила китайская TCL. Продавцом выступила американская HP, которая поглотила Palm в апреле 2010. ПО WebOS в итоге продали LG, которая использует ее в своих телевизорах, проекторах и умных часах.

Впервые о возрождении марки TCL сообщала еще в 2015 году. Предполагалось, что компания будет предлагать продукты, разработанные «в семи R&D-центрах TCL по всему миру силами пяти тысяч инженеров».

Как сообщает DGL.ru со ссылкой на сетевые источники, сотовый оператор США Verizon Wireless в 2018 году начнет продажи нового смартфона Palm. Скорее всего, он будет работать под управлением Android.

Ранее портал Ридус озвучил рейтинг самых мощных Android-смартфонов. Возглавил десятку Huawei Mate 10 Pro на базе Kirin 970. Второе место занял Huawei Mate 10, на третьем оказался Huawei Honor V10.

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