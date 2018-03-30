Перемирие к Пасхе вступило в силу в Донбассе

В закладки

Донецк, 30 марта. Очередное прекращение огня, приуроченное к Пасхе, вступило в силу в Донбассе.

Сообщается, что договоренности о прекращении огня в Донбассе вступили в силу в 00.01 по московскому времени в пятницу. Они были достигнуты контактной группой по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Отмечается, что все стороны конфликта снова заявили о твердой приверженности полному выполнению минских соглашений и «пасхальному перемирию».

Ранее сообщалось, что лидеры стран «нормандского формата» приветствуют соглашение о возобновлении режима прекращения огня.

Ранее Газета.ру сообщала, что более 2,3 тыс. украинских военнослужащих погибли с 2014 года в Донбассе. Об этом заявила депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.