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Депутат ГД обвинил США в попытке провести в России сценарий «цветной революции»
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    Депутат ГД обвинил США в попытке провести в России сценарий «цветной революции»

    1:37  30 Марта 2018  /обновлено: 2:16  30 Марта 2018
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    Депутат ГД обвинил США в попытке провести в России сценарий «цветной революции»

    Москва, 30 марта. ЦРУ и Госдепартамент США пытаются провести в России сценарий «цветной революции», считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вброс фейков в информпространство России, возможно, инициирован со стороны спецслужб США или украинских властей.

    «ЦРУ и Госдеп, пытаясь сейчас реализовать в нашей стране сценарий «цветной революции», используют почерк, который уже был ими задействован на Кавказе в начале 1990-х годов», — цитирует слова Шхагошева РИА Новости.

    Напомним, ранее СК РФ сообщил о заочном аресте украинского блогера Евгения Войнова, сообщившего в соцсетях о «сотнях жертв» пожара в Кемерово.

    В четверг, сообщала «Газета.ру», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вбросы недостоверной информации о пожаре в Кемерово шли в основном из Украины и Турции. 

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    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #госдума #володин #фейки #пожар в кемерово
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