Депутат ГД обвинил США в попытке провести в России сценарий «цветной революции»

В закладки

Москва, 30 марта. ЦРУ и Госдепартамент США пытаются провести в России сценарий «цветной революции», считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вброс фейков в информпространство России, возможно, инициирован со стороны спецслужб США или украинских властей.

«ЦРУ и Госдеп, пытаясь сейчас реализовать в нашей стране сценарий «цветной революции», используют почерк, который уже был ими задействован на Кавказе в начале 1990-х годов», — цитирует слова Шхагошева РИА Новости.

Напомним, ранее СК РФ сообщил о заочном аресте украинского блогера Евгения Войнова, сообщившего в соцсетях о «сотнях жертв» пожара в Кемерово.

В четверг, сообщала «Газета.ру», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вбросы недостоверной информации о пожаре в Кемерово шли в основном из Украины и Турции.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.