Сенатор предложил оснастить школы и ТЦ противогазами

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Москва, 30 марта. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев выступил с инициативой об оснащении российских торговых центров, школ и других мест скопления людей противогазами.

По словам сенатора, данный вопрос необходимо поднять на законодательном уровне.

«Все, что ведет к снижению опасности для человека, должно быть максимально задействовано и законодательно обеспечено», — цитирует Кондратьева «Парламентская газета».

Он также отметил, что в настоящее время существует целый спектр средств спасения на пожаре: изолирующие маски по типу противогазов, спасательные негорючие покрывала, с помощью которых можно безопасно преодолеть задымлённый участок, и многое другое.

Ранее Газета.ру сообщала, что в воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар, в результате которого погибли 64 человека.

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