Представитель Варум прокомментировал информацию об отказе исполнять песню «Зимняя вишня»

В закладки

Москва, 30 марта. Пресс-секретарь певицы Анжелики Варум Наталия Николенко опровергла информацию о том, что артистка отказалась исполнять свой главный хит «Зимнюю вишню».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Варум отказалась исполнять песню «Зимняя Вишня» после трагедии в Кемерово и убрала песню из концертной программы.

В интервью РЕН ТВ Николенко заявила, что «никаких решений не было».

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что на концерте в Иркутске 29 марта Леонид Агутин и Анжелика Варум объявили, что все собранные деньги передадут семьям пострадавших и погибшим в Кемерово.

Ранее в четверг сообщалось, что МЧС РФ завершило разбор завалов торгового центра «Зимняя вишня». Спасатели также провели с помощью диагностического комплекса «Стрела-П» определение технического состояния несущих конструкций.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.