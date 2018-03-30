СКА уступил ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина

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Санкт-Петербург, 30 марта. Петербургский хоккейный клуб СКА уступил московскому ЦСКА в первой игре полуфинала плей-офф Кубка Гагарина.

Сообщается, что встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась победой москвичей в овертайме со счетом 5:4. Отмечается, что шайбы в ворота соперника забросили Павел Дацюк, Николай Прохоркин, Никита Гусев и Сергей Плотников.

У москвичей отличились Михаил Григоренко, Александр Попов и Андрей Кузьменко.

Добавим, что команды снова встретятся в субботу в 17.00 по московскому времени.

Ранее Газета.ру сообщала, что клуб КХЛ СКА принял решение аннулировать несколько билетов на встречи финальной серии Западной конференции КХЛ против ЦСКА.

«Всем, чьи билеты были заблокированы, будут возвращены средства на банковские карты», — говорится в заявлении пресс-службы петербургского клуба.

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