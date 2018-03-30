Депутат Госдумы назвал правильным решение о высылке американских дипломатов

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Москва, 30 марта. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин считает, что Россия приняла правильное решение о высылке 60 американских дипломатов.

«Я считаю, что это правильно, потому что, если бы мы зажевали нашу реакцию, как мы это сделали в свое время с высылкой при (предыдущем президенте РФ Бараке) Обаме, то это только поощрило бы на новые акции», — заявил Затулин в интервью РИА Новости.

При этом он отметил, что РФ была вынуждена пойти на подобные меры, поскольку в данной ситуации «вряд ли можно было ожидать чего-то иного».

В четверг в МИД РФ вызвали посла США в РФ Джона Хантсмана, где ему заявили, что в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персона нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, сообщала «Газета.ру».

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