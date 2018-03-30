Сирия: 36 террористов с поясами смертников обезврежены в гумкоридорах Восточной Гуты

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Дамаск (Сирия), 30 марта. Сирийские военные обезвредили 36 человек с заминированными поясами на различных гуманитарных коридорах из Восточной Гуты с начала вывода мирных граждан.

Как сообщает сирийское агентство САНА со ссылкой на военный источник, с момента выхода жителей Восточной Гуты через разные гуманитарные коридоры удалось поймать 30 мужчин и шесть женщин с заминированными поясами.

Как уточнил источник, четверо задержанных женщин надели пояса на себя, остальные — спрятали в сумки. Помимо этого источник рассказал о случае, когда террористы положили самодельную взрывчатку весом в пять килограмм вместе с ребенком.

По данным собеседника агентства, террористы собирались взорвать автобусы с боевиками и членами их семей или лагеря беженцев, где размещены жители Восточной Гуты, чтобы обвинить в подрывах сирийские власти.

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