Посольство РФ предупредило об увеличении сроков оказания консульских услуг на Украине

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Киев, 30 марта. В посольстве России на Украине заявили, что в связи с высылкой российских дипломатов с Украины могут вырасти сроки оказания консульских услуг.

«Уведомляем вас о сложностях, которые не по нашей вине могут возникнуть при обслуживании в российских консульских загранучреждениях на Украине. В частности, речь идет об увеличении сроков предоставления некоторых консульских услуг», — сообщается в заявлении, опубликованном на сайте дипведомства.

Ранее, как сообщал RT, стало известно, что Украина высылает 13 российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Солсбери.

В начале марта экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери. По версии Скотланд-Ярда, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Власти Великобритании, не дожидаясь окончания расследования, заочно возложили ответственность на Россию и выслали из страны российских дипломатов. Позже аналогичные меры принял целый ряд западных стран, включая США и Канаду. Россия начала принимать зеркальные меры.

В частности, в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия закрывает генконсульство США в Петербурге и высылает из страны 60 американских дипломатов. Как сообщала «Газета.ру», американские представители должны освободить здание не позднее 31 марта.

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