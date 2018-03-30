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Замглавы дипмиссии США в РФ рассказал, почему Штаты высылают российских дипломатов
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    Замглавы дипмиссии США в РФ рассказал, почему Штаты высылают российских дипломатов

    0:36  30 Марта 2018
    1438

    Замглавы дипмиссии США в РФ рассказал, почему Штаты высылают российских дипломатов

    Москва, 30 марта. Замглавы дипмиссии США в России Энтони Годфри в эфире радио «КП» рассказал, почему Вашингтон солидарен с Лондоном по «делу Скрипаля» и что будет с визами.

    Журналисты поинтересовались у Годфри, почему США в знак солидарности с Великобританией заявили о готовящейся высылке 60 российских дипломатов, что почти в два раза больше, чем «отправил домой» Лондон.

    «Размер российской дипмиссии в США намного больше, чем в Великобритании. Наш шаг — это знак солидарности с народом и с правительством Великобритании», — сообщил дипломат.

    При этом он подчеркнул, что «уровень доверия к полученной от британских союзников информации очень высокий». Годфри выразил уверенность, что озвученные Британией доказательства «намного подробнее и намного убедительнее, чем то, что было показано открыто британским посольством». 

    По мнению дипломата, ситуация с высылкой дипломатов как из США, так и их американских коллег из России, скажется на ситуации с выдачей виз.

    «Когда, к большому сожалению, российское правительство приняло решение сократить наш персонал более, чем на 60%, это означало, что мы должны были сократить и тех людей, которые занимаются визовыми вопросами. Получить визу для наших российских друзей стало намного тяжелее. Мы, кстати, хотим, чтобы они имели возможность посетить Соединенные Штаты. Посол Хантсман постоянно говорит, что лучший способ узнать что-то о нашей стране — это просто посетить ее и увидеть своими глазами. И мы приглашаем американцев сюда, чтобы они могли посмотреть Россию. К сожалению, это становится все тяжелее. Когда у нас на 60% меньше личного состава, это значит, что мы можем выдавать визы и проводить собеседования примерно на 60% меньше», — ответил Годфри.

    При этом он опроверг сообщения о том, что сейчас практически невозможно получить визу в первый раз, когда нужно собеседование. 

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    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сша #скрипаль
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