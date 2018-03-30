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Вашингтон, 30 марта. Закрытие генерального консульства США в Санкт-Петербурге существенно скажется на американской дипломатической деятельности в России, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Это существенно отразится на нашей консульской деятельности, будут затронуты визовые операции. Когда мы вынуждены сокращать число своих сотрудников, то меньше людей смогут заниматься визовыми и другими вопросами», — заявила Науэрт на регулярном брифинге, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия закрывает генконсульство США в Петербурге и высылает из страны 60 американских дипломатов. Как сообщала «Газета.ру», американские представители должны освободить здание не позднее 31 марта.

Напомним, что ранее США приняли решение закрыть российское консульство в Сиэтле и выслать из страны 60 российских дипломатов в связи с так называемом делом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

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