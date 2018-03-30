Поклонская прокомментировала приговор противникам «Матильды»​​​​​​​

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Москва, 30 марта. Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала приговор, вынесенный в четверг активистам «Христианского государства», агрессивно выступавшим против показа фильма Алексея Учителя «Матильда».

В сентябре прошлого года радикалы из группировки «Христианское государство» в рамках акции против фильма Учителя подожгли автомобили у офиса адвоката Константина Добрынина, представлявшего интересы режиссера.

В четверг Хамовнический суд Москвы вынес приговор трем членам группировки: брату лидера банды Юрию Калинину и его подельникам — Александру Баянову и Денису Манталуце. Их приговорили к двум годам колонии.

Поклонская в интервью «Комсомольской правде» заявила, что «данный приговор является ответом на агрессию, которая ничего общего с православной верой или защитой доброго имени Святого Государя не имеет».

Напомним, что сама депутат выступала против показов фильма «Матильда», а также обращалась в прокуратуру с просьбой провести проверку ленты на экстремизм.

Ранее RT сообщал, что на Украине запретили прокат российского фильма «Матильда» из-за некого музыканта, попавшего в черный список.

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