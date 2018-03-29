Сирия: Макрон может направить французские войска в Манбидж

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Африн (Сирия), 29 марта. Военные источники заявляют, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует оправить французские войска в сирийский город Манбидж и в районы на реки Евфрат, удерживаемые отрядами курдов из Демократических сил Сирии (SDF).

Военные источники в Twitter сообщают, что несколько представителей Демократической федерации Северной Сирии встретились с Макроном в Париже.

Появились данные о том, что «Франция планирует направить войска в Манбидж и в районы, удерживаемые SDF, на реке Евфрат».

Ранее сообщалось, что захватившие Африн боевики протурецкой Сирийской свободной армии (ССА) заявили о намерениях начать операцию по захвату Манбиджа. Местные источники пишут, что ССА перекрыла дороги, ведущие к городу.

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