ВКС РФ приняли на управление запущенный с «Плесецка» российский военный спутник

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Москва, 29 марта. Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны РФ с космодрома «Плесецк», в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

В сообщении Минобороны отмечается, что «с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь». Аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2525».

В 20.38 мск с пусковой площадки космодрома «Плесецк» был осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1В» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.

Это первый старт «Союз-2» с космодрома «Плесецк» в 2018 году. «Союз-2» пришел на смену ракетам-носителям «Союз-У», которые находились в эксплуатации с 1973 по 2012 год.

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