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ВКС РФ приняли на управление запущенный с «Плесецка» российский военный спутник
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    ВКС РФ приняли на управление запущенный с «Плесецка» российский военный спутник

    23:41  29 Марта 2018
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    ВКС РФ приняли на управление запущенный с «Плесецка» российский военный спутник

    Москва, 29 марта. Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны РФ с космодрома «Плесецк», в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

    В сообщении Минобороны отмечается, что «с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь». Аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2525».

    В 20.38 мск с пусковой площадки космодрома «Плесецк» был осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1В» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.

    Это первый старт «Союз-2» с космодрома «Плесецк» в 2018 году. «Союз-2» пришел на смену ракетам-носителям «Союз-У», которые находились в эксплуатации с 1973 по 2012 год.

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    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #плесецк #спутник #вксрф #миноборонырф
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