В Минобороны назвали глупостью сообщения об израильском истребителе, обманувшем ПРО РФ в Сирии

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Москва, 29 марта. Информация о том, что израильские истребители обманули радары России в Сирии и провели разведку на большой высоте, является полной глупостью, заявил источник в Минобороны РФ.

«Информация, опубликованная в ряде СМИ со ссылкой на иностранный источник, о том, что «израильские истребители обманули российские радары в Сирии и провели разведку на большой высоте» — полная глупость», — заявил РИА Новости источник в оборонном ведомстве.

Он напомнил, что средства ПВО Сирии уже не раз доказывали, что не только обнаруживают, но и сбивают ракеты класса «воздух-поверхность», у которых эффективная отражающая поверхность намного меньше, чем у самолета F-35.

Он подчеркнул, что российские средства ПВО в Сирии надежно прикрывают российские объекты на военных базах в Тартусе и Хмеймиме.

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