Власти Волоколамского района планируют ввести режим ЧС

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Москва, 29 марта. Власти Волоколамского района объявили о поэтапном введении режима чрезвычайной ситуации на фоне ситуации с местным полигоном бытовых отходов «Ядрово». Об этом сообщил исполняющий обязанности главы района Андрей Вихарев.

По его словам, в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о поэтапном вводе режима ЧС. К настоящему моменту введен режим повышенной готовности. В ходе завтрашнего заседания областной комиссии будет решаться вопрос о выделении дополнительных средств на решение проблемы полигона «Ядрово».

Напомним, 21 марта на полигоне для твердых бытовых отходов «Ядрово» произошел выброс свалочного газа, в результате чего жители Волоколамска стали обращаться за медицинской помощью. Ситуацию взял под личный контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. К настоящему моменту на полигоне в два раза сократили прием машин с мусором. С 14 апреля на «Ядрово» начнет работу новый технологичный участок. Кроме того, на полигоне ежесуточно дежурят представители МЧС, чтобы не допустить интенсивного выхода свалочного газа.

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