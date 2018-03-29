Высшая школа экономики не станет удалять записи студентов со встречи с Песковым

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Москва, 29 марта. Появившиеся в сети записи фрагментов выступления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова перед студентами Высшей школы экономки были сделаны учащимися, и удалять их университет не будет, сообщили в пресс-службе вуза.

Песков в четверг принял участие в студенческом ток-шоу «В точку», организованном факультетом коммуникации, медиа и дизайна Высшей школы экономики. Это учебная программа, на которую приглашают известных людей для общения со студентами. В СМИ сообщалось, что мероприятие предполагалось в формате off the record. Однако в соцсетях появились любительские записи беседы.

Представитель вуза сообщил РИА Новости, что официальной записи мероприятия не было. Студенты же могли записывать встречу на мобильные устройства. Удалять записи вуз не будет.

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