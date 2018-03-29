Стали известны подробности подрыва разведгруппы ВСУ при попытке проникнуть в ДНР

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Донецк, 29 марта. Стали известны подробности гибели украинских разведчиков при неудачной попытке проникновения на территорию Донецкой народной республики.

В ночь на 29 марта бойцы ДНР зафиксировали разведывательную группу вооруженных сил Украины в составе 10 человек, которая двигалась в сторону позиций ополченцев, однако по пути украинские силовики вышли на минном поле. В результате подрыва на мине погибли двое украинских силовиков, еще трое получили ранения. Сегодня сослуживцы погибших подтвердили данную информацию.

«Ночью погиб от вражеской мины наш собрат «Шама». Вечная память. Скорбим всей 30-й бригадой», – написал на своей странице в Facebook украинский военнослужащий Евгений Колесниченко, а также опубликовал фотографию погибшего.

Стоит отметить, что неудачная попытка проникновения украинских силовиков на территорию ДНР совпала с визитом в республику первого заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга. Накануне Хуг прибыл поездом из ЛНР в ДНР на станцию Ясиноватая, после чего посетил населенный пункт Константиновка, который расположен на подконтрольной Киеву территории. Позднее Хуг пересек линию соприкосновения и вернулся на территорию ДНР.

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