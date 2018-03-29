Известный генетик рассказал, как влияют на процесс старения ожирение и красное мясо

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Москва, 29 марта. Профессор в области биостатистики и генетики человека Калифорнийского университета Стив Хорват рассказал о своих исследованиях и их неожиданных результатах, местами радикально переворачивающих традиционные представления о работе организма человека.

Хорват в рамках международной конференции «Остановить старение» (Undoing Aging), которая недавно прошла в Берлине, рассказал в интервью «КП» о результатах исследований, которые доказали, что если у человека есть значительный лишний вес, то биологический возраст больше, старение идет быстрее.

«И особенно сильно дряхлеет печень: у людей с ожирением она может быть на 10 — 15 лет старше хронологического возраста. Самое обидное, что если такой человек похудеет, то его биологические часы, скорее всего, не вернутся назад, к более молодому возрасту», — рассказал ученый.

Генетик отметил, что благодаря способности печени к регенерации можно предположить, что лет через 5 этот орган все же вернется к своему нормальному возрасту. При этом он подчеркнул, что особенно малы шансы улучшить свой биологический возраст у тех, чей вес скачет — то падает, то снова растет.

Журналисты поинтересовались у ученого, достоверны ли утверждения о том, что отказ от употребления красного мяса продлевает жизнь.

По словам Хорвата, этому было посвящено масштабное исследование.

«Когда сравнили употребление красного мяса (говядина, свинина) с употреблением белого (курица, индейка), то разница по влиянию на биологический возраст оказалась просто минимальной, едва различимой. То есть красное мясо старит буквально на уровне погрешности», — рассказал биолог.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время в мире остро стоит проблема железодефицита, поэтому некоторым людям просто необходимо есть красное мясо, где этого элемента больше всего.

«А еще наши исследования показали, что рыба, овощи и фрукты достоверно улучшают ваш биологический возраст. Также люди, которые физически активны, стареют медленнее», — сообщил ученый.

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