Воробьев поручил регулярно проводить в противопожарные учения в Подмосковье

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Москва, 29 марта. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регулярные учения и тренировки, которые помогу людям успешно эвакуироваться при пожаре, должны стать обязательными в Подмосковье.

«Регулярные учения, регулярные тренировки — только это позволяет четко понимать человеку, куда, когда бежать, как себя вести при пожаре, через какие двери выходить. В Европе подобные учения проводятся регулярно, такие стандарты необходимо ввести в Подмосковье», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он также добавил, что в течение 10 дней в 1200 торговых центрах, которые расположены на территории Московской области, будет проведена проверка соблюдения правил пожарной безопасности.

Напомним, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. Очаг возгорания находился на верхнем этаже здания, где были расположены несколько кинозалов и детская игровая зона. Аварийные выходы торгового центра были закрыты, в результате чего люди оказались заблокированы на верхних этажах здания. При пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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