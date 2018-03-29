Телеканал RT прекратит вещание в Вашингтоне в ночь на 1 апреля

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Вашингтон, 29 марта. В ночь на первое апреля в Вашингтоне будет прекращено вещание российской телекомпании RT. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Компания-провайдер, которая транслировала наш эфир в Вашингтоне, выкинула нас из сети вещания. Из-за нашего статуса «иноагента», — написала Симоньян в своем телеграм-канале.

При этом она добавила, что телеканал продолжит вещание в Вашингтоне на других платформах.

Ранее информационное агентство Bloomberg сообщило, что в ночь на 1 апреля RT прекратит вещание в Вашингтоне. По данным агентства, причиной остановки вещания является прекращение работы телевизионных станций WNVT и WNVC, которые обеспечивали ретрансляцию более 10 зарубежных телеканалов в районе Вашингтона. Телестанции прекращают работу в связи с продажей телевизионных частот компаниям беспроводной связи. Аукцион по продаже частот должен состояться через год, однако вещание прекратиться 1 апреля

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