Трамп: США очень скоро уйдут из Сирии, пусть другие занимаются этим

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Вашингтон, 29 марта. Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление. По его словам, Соединенные Штаты «очень скоро» выйдут из Сирии.

Выступая перед журналистами, Трамп прокомментировал борьбу с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ): «Мы скоро выйдем из Сирии, пусть другие теперь занимаются этим». При этом он добавил, что это произойдет «очень скоро».

Отметим, что заявление американского президента было встречено аплодисментами.

Trump on ISIS: “We’ll be coming out of Syria like very soon, let the other people take care of it now” #tictocnews pic.twitter.com/5nl0GDY7nf — TicToc by Bloomberg (@tictoc) March 29, 2018

В Госдепартаменте после слов главы Белого дома о скором уходе из САР заявили, что не знают об изменении политики Соединенных Штатов в этом вопросе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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