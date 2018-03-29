Трамп: США очень скоро уйдут из Сирии, пусть другие занимаются этим
Вашингтон, 29 марта. Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление. По его словам, Соединенные Штаты «очень скоро» выйдут из Сирии.
Выступая перед журналистами, Трамп прокомментировал борьбу с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ): «Мы скоро выйдем из Сирии, пусть другие теперь занимаются этим». При этом он добавил, что это произойдет «очень скоро».
Отметим, что заявление американского президента было встречено аплодисментами.
Trump on ISIS: “We’ll be coming out of Syria like very soon, let the other people take care of it now” #tictocnews pic.twitter.com/5nl0GDY7nf— TicToc by Bloomberg (@tictoc) March 29, 2018
В Госдепартаменте после слов главы Белого дома о скором уходе из САР заявили, что не знают об изменении политики Соединенных Штатов в этом вопросе.
1 Организация запрещена на территории РФ.