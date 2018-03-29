Московский депутат просит ФНС отчитаться о проверке заграничных счетов Грудинина

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Москва, 29 марта. Депутат Московской областной думы Владимир Жук обратился в ФНС, пытаясь выяснить, ведется ли проверка по факту ухода от налогов главой Совхоза имени Ленина Павлом Грудининым.

Жук подал запрос в Межрайонную инспекцию ФНС №14 по городу Видное. Депутат напомнил, что в ходе избирательной кампании у кандидата Грудинина были выявлены заграничные счета. По мнению депутата, общественный резонанс добавляет и то, что Грудинин является председателем Совета депутатов городского поселения Видное.

Жук сообщил «Телеканалу 360», что обращение было направлено 29 марта, а официальный ответ должен быть дан в течение 30 дней.

«Они должны заниматься этим очень серьезно, это их работа. Поскольку фактов очень много, теперь, когда схлынула вся политическая история, можно спокойно разобраться с цифрами и документами», — заявил депутат.

В период выдвижения Грудидина кандидатом на пост президента РФ стало известно, что у него было 13 счетов в швейцарском банке. ФНС начала по данному факту проверку.

После подведения итогов голосования вся страна обсуждала новый имидж Грудинина. Спустя шесть дней после выборов кандидат от КПРФ выполнил условия спора с журналистом Юрием Дудем и сбрил усы, сообщал URA.RU.

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