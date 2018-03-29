Эксперт спрогнозировал продолжение «дипломатической войны» между РФ и США

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Москва, 29 марта. Дипломатическая война не закончится после закрытия консульства США в Санкт-Петербурге и высылки 60 американских дипломатов в ответ на аналогичные шаги Вашингтона. Об этом заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Ранее стало известно, что Россия отзывает согласие на функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге, а также высылает 60 американских дипломатов в ответ на аналогичные действия США.

Лукьянов напомнил, что ранее Вашингтон предупреждал Москву о возможных действиях в ответ на высылку американских дипломатов из России, поэтому после закрытия генерального консульства США в Санкт-Петербурге стоит ожидать закрытия генконсульства России в Нью-Йорке.

«Сиэтл и Санкт-Петербург — это, безусловно, неравновесные населенные пункты. Поэтому вполне возможно, что они будут отвечать на Санкт-Петербург городом аналогичной значимости. Дальше наши будут тоже отвечать и такими темпами генконсульств взаимных у нас скоро не будет. Останутся только посольства», — сказал Лукьянов в комментарии РИА Новости.

Напомним, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены опасным химическим веществом в британском городе Солсбери. Позднее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что «ответственность за отравление Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России», после чего Лондон выслал из страны 23 российских дипломатов. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов из-за инцидента в Солсбери. При этом власти США выслали из страны 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрыли генеральное консульство России в Сиэтле.

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