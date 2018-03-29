Спасатели завершили разбор завалов «Зимней вишни» в Кемерово

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Кемерово, 29 марта. МЧС РФ завершило разбор завалов торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, здание передано мэрии, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

«На месте пожара завершен разбор завалов и демонтаж металлоконструкций здания торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», — говорится в сообщении управления МЧС.

Уточняется, что спасатели провели с помощью диагностического комплекса «Стрела-П» определение технического состояния несущих конструкций. После чего здание было передано администрации города.

Спасатели продолжают «выполнение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности в местах постоянной дислокации». В общей сложности к ликвидации последствий ЧС привлекли 700 специалистов МЧС России и 195 единиц техники из Кузбасса и других регионов.

В четверг представители оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС сообщили, что пожар в здании ТЦ начался в батутной яме. Однако без экспертизы специалисты пока не могут установить точную причину пожара.

Ранее, как сообщал RT, стало известно, что три человека, которые считались пропавшими без вести после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», были найдены среди живых.

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