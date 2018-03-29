Лавров: Необходимы переговоры между всеми сторонами по ситуации в Африне

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Москва, 29 марта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости переговоров между всеми сторонами по ситуации в сирийском Африне. Об этом глава МИД РФ заявил по итогам встречи со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

«Мы настаиваем, чтобы все стороны стали договариваться о том, как прекратить столкновения и наладить возвращения к нормальной жизни при полном уважении территориальной целостности и суверенитета САР», — сказал Лавров.

Напомним, 20 января власти Турции заявили о начале военной операции против курдских вооруженных формирований в городе Африн, который расположен на северо-западе Сирии. Военная операция Турции является ответом на действия коалиции во главе с США, которые ранее заявили о планах создать в Сирии «силы безопасности границы», в состав которых войдут курдские формирования. Согласно задумке Вашингтона, так называемые «силы безопасности» будут находиться на границе Ирака и Турции, а также вдоль долины реки Евфрат. Власти Турции заявили, что создаваемые американцами «силы безопасности» в Сирии являются террористической армией, пообещав ее уничтожить.

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