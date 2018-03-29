«Провокация явно срывается»: в Совфеде прокомментировали высылку американских дипломатов

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Москва, 29 марта. Российская сторона должна твердо отвечать на санкции Запада. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев, комментируя решение о высылке 60 сотрудников дипмиссии США.

«С самого начала считал зеркальность главным принципом российской реакции на происходящее. Наши оппоненты должны иметь возможность посмотреть на себя в зеркало, чтобы ужаснуться увиденному и содеянному с их стороны», — приводит слова сенатора РИА Новости.

По мнению Косачева, Запад организовал провокацию и попытался добить Москву «солидарным напором».

«Провокация явно срывается, а напор уходит в свисток», — резюмировал он.

Напомним, ранее стало известно о том, что министерство иностранных дел Российской Федерации объявило о высылке из страны 58 сотрудников посольства Соединенных Штатов Америки в Москве, а также двух сотрудников американского консульства в Екатеринбурге. Кроме того, будет закрыто генконсульство США в Санкт-Петербурге.

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