«Провокация явно срывается»: в Совфеде прокомментировали высылку американских дипломатов
Москва, 29 марта. Российская сторона должна твердо отвечать на санкции Запада. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев, комментируя решение о высылке 60 сотрудников дипмиссии США.
«С самого начала считал зеркальность главным принципом российской реакции на происходящее. Наши оппоненты должны иметь возможность посмотреть на себя в зеркало, чтобы ужаснуться увиденному и содеянному с их стороны», — приводит слова сенатора РИА Новости.
По мнению Косачева, Запад организовал провокацию и попытался добить Москву «солидарным напором».
«Провокация явно срывается, а напор уходит в свисток», — резюмировал он.
Напомним, ранее стало известно о том, что министерство иностранных дел Российской Федерации объявило о высылке из страны 58 сотрудников посольства Соединенных Штатов Америки в Москве, а также двух сотрудников американского консульства в Екатеринбурге. Кроме того, будет закрыто генконсульство США в Санкт-Петербурге.