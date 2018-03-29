Советский гимн помог российским регбистам разгромить хозяев матча в Кельне

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Москва, 29 марта. Сборная России по регби с разгромным счетом победила команду Германии во время матча, который проходил в немецком Кельне. Счет игры составил 57:3 в пользу гостей.

Отметим, что во время матча произошел небольшой казус. Организаторы турнира по ошибке включили советский гимн, который отличается от российского только текстом. Российские спортсмены не растерялись и начали подпевать. Причем некоторые гандболисты исполняли российский гимн, а другие вспомнили слова советской версии. В итоге, после победы над сборной Германии, Россия заняла четвертое место. Лидерство в турнире пока что сохраняет Грузия, которая за все матчи не потеряла ни одного очка.

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