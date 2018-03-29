Сирия: из Восточной Гуты с начала гуманитарных пауз вывели более 136 тысяч человек

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Дамаск, 29 марта. С начала действия гуманитарных пауз в Сирии Восточную Гуту покинули более 136 тысяч человек. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Всего с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при решающем участии центра по примирению был выведен 136 тысяч 191 человек», — сказал Евтушенко.

Он также добавил, что за минувшие шесть дней порядка 25 тысяч боевиков незаконного вооруженного формирования «Файлак ар-Рахман» и членов были эвакуированы из Восточной Гуты в провинцию Идлиб.

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