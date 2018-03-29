Сирия: почти 25 тысяч боевиков покинули населенные пункты Арбил, Джаубар, Айн-Терма и Замалька

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Москва, 29 марта. После начала гуманитарной операции в Сирии почти 25 тысяч сирийских боевиков и членов их семей покинули населенные пункты Арбил, Джаубар, Айн-Терма и Замалька. Об этом сообщили в четверг официальные представители российского Центра по примирению сторон вооруженного конфликта на территории Сирийской Арабской Республики.

«Выведены 24 912 боевиков и членов их семей. Все они в сопровождении машин службы безопасности Сирии, карет скорой помощи Сирийского арабского красного полумесяца, а также военнослужащих военной полиции ВС РФ доставлены в населенный пункт Калъат аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб», — подчеркнула пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Ранее спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура призвал защитить мирных жителей на всей территории страны.

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