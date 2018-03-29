Центр примирения в Сирии рассказал, сколько еще будут действовать гумпаузы в Восточной Гуте

В закладки

Дамаск, 29 марта. Центр примирения РФ в Сирии заявил, что гумпаузы в Восточной Гуте будут действовать до полного выхода боевиков «Фейлак ар-Рахмана». Об этом в четверг рассказал начальник Центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Для эвакуации оставшейся части боевиков группировки «Фейлак ар-Рахман» в зону деэскалации «Идлиб» российским Центром принято решение о продлении гуманитарных пауз», — отметил он.

По словам Евтушенко, под контролем Центра уже шестой день продолжается вывод боевиков «Фейлак ар-Рахман» и их семей из Восточной Гуты. Террористы покидают пригород Дамаска по гуманитарному коридору «Эрбин». Только за вчерашний день по данному коридору было выведено более 5 тыс. человек.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.