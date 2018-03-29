Сирия: более тысячи мирных жителей в четверг покинули Восточную Гуту

В закладки

Москва, 29 марта. За прошедшие сутки более тысячи мирных жителей смогли выйти из Восточной Гуты через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин. Об этом сообщили в четверг официальные представители российского Центра по примирению сторон вооруженного конфликта на территории Сирийской Арабской Республики.

«Для жителей населенного пункта Дума продолжает работу гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин Здесь развернуты все необходимые элементы инфраструктуры для оказания им помощи. Сегодня через этот коридор вышли 1 049 мирных жителей», — подчеркнул глава центра Юрий Евтушенко.

Всего после введения гуманитарных пауз в регионе 28 495 человек покинули Восточную Гуту через город Дума.

Напомним, ранее стало известно о том, что гражданское население было эвакуировано из населенного пункта Дума в Восточной Гуте.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.