Спасатели установили очаг возгорания в ТРЦ в Кемерово

В закладки

Москва, 29 марта. Пожар в здании торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово начался в батутной яме. Об этом журналистам в четверг заявили представители оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС.

«В батутной комнате находились две ванны с мягкими кубиками. Вспышка была в той, что ближе к стене», — пояснил источник издания «Интерфакс», комментируя информацию об очаге возгорания.

Однако без экспертизы специалисты пока не могут установить точную причину пожара. Основными являются две версии: поджог и короткое замыкание.

Напомним, ранее стало известно о том, что сотрудники МЧС завершили разбор завалов на территории ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемеровской области. Всего в ликвидации пожара, который унес жизни 64 человек, принимали участие более 700 спасателей.

«Было задействовано 700 специалистов МЧС России и 195 единиц техники из Кузбасса и других регионов», — отметили в ведомстве.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.