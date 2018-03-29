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«Рассказывает абонент Лелик»: блогеры соревнуются друг с другом в фейках о пожаре в Кемерово
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    «Рассказывает абонент Лелик»: блогеры соревнуются друг с другом в фейках о пожаре в Кемерово

    21:35  29 Марта 2018
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    «Рассказывает абонент Лелик»: блогеры соревнуются друг с другом в фейках о пожаре в Кемерово

    Москва, 29 марта. Целый ряд блогеров сеяли панику среди населения, распространяя фейковые сообщения о сотнях жертв пожаров в Кемерово. При этом блогеры словно бы соревновались друг с другом, в результате чего каждый давал большее число жертв, чем его коллега.

    Самую скромную цифру представили Михаил Печерский и Алексей Псковитин, источником которых была неназванная женщина в WhatsApp. Они сообщили о более 100 погибших, впрочем, впоследствии пранкеры представили второй вариант статистики, и число жертв «выросло» сразу до 355.

    Михаил Исютин, который якобы слушал переговоры МЧС, сообщил о 150-180 погибших. Еще один блогер Александр Движнов рассказал о 400 погибших, сославшись на неназванную жену неназванного сотрудника, заведующего неким московским моргом, который почему-то оказался в Кемерово.

    Однако рекорд установил Сергей Брокш. Он сообщил о 500 погибших, что в 7,8 раза больше официальной статистики. При этом источником Брокша оказался «абонент Лелик», который рассказывает, что лично видел 170 привезенных в морг тел, передает Life.ru.

    Напомним, что жертвами пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово стали 64 человека. Российский суд заочно арестовал украинского блогера Евгения Вольнова, который сообщал о «сотнях жертв» пожара в Кемерово. Против него было возбуждено уголовное дело о «Возбуждении ненависти и вражды». Впрочем, Украина отказалась выдавать пранкера России.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #пожар #жертвы #кемерово #блогеры
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