Сирия: мирные жители города Дума эвакуированы из Восточной Гуты

В закладки

Дамаск, 29 марта. Сотни мирных жителей сирийского города Дума покинули Восточную Гуту через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин. Об этом сообщает сирийское национальное информационное агентство САНА.

По данным агентства, что подразделения Вооруженных сил Сирии совместно с сотрудниками Сирийского арабского красного Полумесяца (SARC) эвакуировали гражданское население из Думы, после чего беженцы был доставлены в центры временного размещения. К настоящему моменту Думу покинули более 1700 мирных жителей, большая часть из которых женщины и дети.

Ранее боевики «Джейш аль-Ислам», удерживающие город Дума в Восточной Гуте, обратились к представителям российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии с просьбой предоставить им коридор для выхода в Восточный Каламун или провинцию Даръа.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.