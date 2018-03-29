Ракета-носитель «Союз-2.1В» успешно вывела на орбиту космический аппарат — Минобороны РФ

В закладки

Москва, 29 марта. Ракета-носитель «Союз-2.1В» смогла успешно вывести на орбиту космический аппарат министерства обороны Российской Федерации. Об этом в четверг сообщили официальные представители ведомства.

«Стартовавшая 29 марта в 20:38 по московскому времени с государственного испытательного космодрома «Плесецк» (Архангельская область) ракета-носитель легкого класса «Союз-2.1В» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России», — указано в заявлении пресс-службы.

Напомним, ранее стало известно о том, что на 14 сентября 2018 года запланирован запуск космического корабля «Союз МС-10», который должен доставить на борт Международной космической станции (МКС) российских космонавтов Алексея Овчинина и Николая Тихонова, а также американского астронавта Ника Хейга.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.