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Сирия итоги за сутки на 30 марта 06.00: 135 тысяч мирных жителей покинули Восточную Гуту, в Даръа ликвидировано пять террористов ИГ
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    Сирия итоги за сутки на 30 марта 06.00: 135 тысяч мирных жителей покинули Восточную Гуту, в Даръа ликвидировано пять террористов ИГ

    6:00  30 Марта 2018
    5747

    Сирия итоги за сутки на 30 марта 06.00: 135 тысяч мирных жителей покинули Восточную Гуту, в Даръа ликвидировано пять террористов ИГ

    Сирия, 30 марта. Из зон боевых действий Восточной Гуты эвакуировано 135 тысяч гражданских, ССА нейтрализовала пятерых террористов ИГ1 в Даръа, протурецкие силы объявили о скором штурме Манбиджа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: нанесли удары по опорных пунктам «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций боевиков в Дамаске, Алеппо и Даръа, при поддержке ВКС РФ атаковали «Ан-Нусру» в Идлибе и Хаме, зачищают от ИГ окрестности Меядина.

    «Исламское государство»1: ведет бои с САА в Дейр-эз-Зоре,  потеряло пять боевиков в Даръа.

    «Тахрир аш-Шам»: ведет бои с «Джебхат Тахрир Сурия» в Алеппо.

    «Джебхат Тахрир Сурия»: противостоит «Тахрир аш-Шам» в Алеппо.

    Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ в Даръа, перекрыла дороги к Манбиджу.

    Курды: проводят массовые аресты мирных жителей Дейр-эз-Зора.

    Сирия итоги за сутки на 30 марта 06.00: 135 тысяч мирных жителей покинули Восточную Гуту, в Даръа ликвидировано пять террористов ИГ

    Провинция Дамаск

    Сирия итоги за сутки на 30 марта 06.00: 135 тысяч мирных жителей покинули Восточную Гуту, в Даръа ликвидировано пять террористов ИГ

    В течение суток Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел опорных пунктов боевиков «Джейш аль-Ислам» в городе Дума. Об этом писал военный Telegram-канал (@EMCnewscenter1). Напомним, представители правительственных войск САР неоднократно выступали с предложением мирного урегулирования конфликта, однако радикальные исламисты отказались сдать позиции в Думе и уехать в Идлиб. По заявлению командования армии САР, штурм города начнется после того, как боевики, согласившиеся покинуть Восточную Гуту, будут эвакуированы из региона.

    В уже освобожденных районах юго-восточной части Дамаска идет работа по расчистке завалов и ликвидации укрепрайонов боевиков. По сведениям информационного агентства Muraselon инженерные бригады САА работают в Арбине, Айн Тарме, Замалке и Джобаре. Breaking News передавало, что в солдаты армии САР обнаружили в штабе группировки «Файлак ар-Рахман» в Сакбе несколько беспилотников и самодельные средства связи.

    Информационное агентство SANA писало, что с момента начала работы гуманитарных коридоров оккупированные боевиками районы Восточной Гуты покинуло 135 тысяч мирных жителей.

    Шестая партия боевиков и членов их семей покинула Восточную Гуту, сообщал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@Mulhak). Напомним, представители Сирийской арабской армии (САА) при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии заключили соглашение с незаконными группировками, в соответствии с которым радикалы сдали свои позиции в Гуте и получили возможность уехать в провинцию Идлиб.

    В районе лагеря беженцев Ярмук к югу от сирийской столицы были зафиксированы перестрелки между правительственными войсками САР и террористами «Исламского государства». Подконтрольное ИГИЛ1 информационное агентство «Аль-Амак» писало о потерях в рядах сирийской армии. Официально данная информация не подтверждена.

    Провинция Алеппо

    Сирия итоги за сутки на 30 марта 06.00: 135 тысяч мирных жителей покинули Восточную Гуту, в Даръа ликвидировано пять террористов ИГ

    В районе Лерамун на северо-западе административного центра провинции Алеппо были зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. О столкновениях писал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

    Также правозащитная организация передавала, что на западе региона вновь отмечались бои между «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия». В эпицентре противостояния находились населенные пункты Бесратуна и Такада.

    Подконтрольная Анкаре Сирийская свободная армия (ССА) перекрыла дороги, ведущие к Манбиджу, писал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@anteebah_alSham). Боевики заявили, что в течение следующих трех дней начнется военная операция против Демократических сил Сирии (SDF), базирующихся в городе.  

    Местный источник в провинции Алеппо сообщал на своей странице в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq), что протурецкие силы открыли дорогу между Азазом и Идлибом, проходящую через Африн.

    Источник передавал в Twitter (@UnfpaSyria), что несколько тысяч мирных жителей Африна и окрестных поселений покинули свои дома и уехали в город Нуболь, расположенный на северо-западе региона.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия итоги за сутки на 30 марта 06.00: 135 тысяч мирных жителей покинули Восточную Гуту, в Даръа ликвидировано пять террористов ИГ

    Информационное агентство Deir Ezzor 24 передавало на своей странице в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24), что недалеко от Меядина отмечались столкновения между проправительственными силами и террористами «Исламского государства». Кроме того ИГИЛовцы предпринимали попытки атаковать позиции САА в районе Абу Кемаля.

    Позднее местный источник сообщал на своей странице в Facebook (@EuphratsPost), что в связи с активизацией боевиков ИГ правительственные войска, базирующиеся недалеко от Абу Кемаля, установили в городе временный комендантский час. Одновременно с этим, по сведениям Twitter-канала (@Syria_Hezb_Iran), союзники САА начали обследовать окрестности Меядина, однако операцию против ИГ пришлось приостановить из-за начавшейся песчаной бури.

    Местный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24), что бойцы Демократических сил Сирии (SDF) арестовали нескольких мирных жителей населенных пунктов Гаранидж и Абу Хамам из-за подозрений в связях с террористами «Исламского государства». По данным автора публикации, массовые задержания на подконтрольных курдам территориях продолжаются.

    Провинция Даръа

    Сирия итоги за сутки на 30 марта 06.00: 135 тысяч мирных жителей покинули Восточную Гуту, в Даръа ликвидировано пять террористов ИГ

    Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что в окрестностях административного центра провинции Даръа были зафиксированы столкновения между правительственными войсками и группировками радикальной оппозиции. Правозащитная организация сообщала, что САА вела обстрел позиций боевиков в поселениях Китара, Ляджат, Аль-Гария аль-Гарбия и Аль-Гария аш-Шаркия.

    В районе населенных пунктов Сахм Аль-Джаулян и Хит возобновились перестрелки между Сирийской свободной армией (ССА) и террористами «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной ИГ. Военный источник писал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@BehzadMoezi), что боевики «свободной армии» нейтрализовали пятерых ИГИЛовцев в ходе перестрелок недалеко от поселения Бакар.

    На дороге между поселениями Рахм и Аль-Керак сдетонировало взрывное устройство, писал местный источник в своем микроблоге в Twitter (@HalabTodayTV). По сведениям автора публикации, в результате инцидента пострадал мирный житель провинции Даръа.

    Провинция Идлиб

    Сирия итоги за сутки на 30 марта 06.00: 135 тысяч мирных жителей покинули Восточную Гуту, в Даръа ликвидировано пять террористов ИГ

    На юге провинции Идлиб продолжалась операция ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) против террористов «Джебхат ан-Нусры»1. По сведениям Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), правительственные войска САР вели обстрел опорных пунктов радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам» в окрестностях Хан Шейхуна.

    Кроме того армия Башара Асада открыла огонь по позициям боевиков «Ан-Нусры» на юго-востоке региона. Военный источник передавал в Twitter (@Ben_Jonson_1985), что был уничтожен пулемет и несколько террористов.

    Провинция Хама

    Сирия итоги за сутки на 30 марта 06.00: 135 тысяч мирных жителей покинули Восточную Гуту, в Даръа ликвидировано пять террористов ИГ

    Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что правительственные войска САР вели артиллерийский обстрел опорных пунктов боевиков «Тахрир аш-Шам» в окрестностях Кафр Зеты, Хасраи и Мурека.

    Военную кампанию Сирийской арабской армии (САА) против «Джебхат ан-Нусры» поддерживают ВКС РФ. Российская авиация нанесла ряд ударов по пунктам дислокации террористов недалеко от Аль-Латамины и Кафр Зеты.

    В окрестностях населенного пункта Кафр Набуда зафиксированы перестрелки между САА и незаконными вооруженными формированиями. Об этом писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). Также САА обстреляла позиции боевиков в районе Зияры на западе Хамы.

    Ирак

    Сирия итоги за сутки на 30 марта 06.00: 135 тысяч мирных жителей покинули Восточную Гуту, в Даръа ликвидировано пять террористов ИГ

    На юге Багдада прогремел взрыв, передавало Iraqi News. По сведениям информационного агентства, в результате инцидента трое мирных жителей иракской столицы получили тяжелые ранения.

    В центре города Рамади на западе провинции Анбар под обломками одного из зданий разорвалось СВУ, писало информационное агентство Iraqi News. При взрыве пострадало двое гражданских. Еще одно СВУ сдетонировало в городе Рава. В результате происшествия погибло два мирных жителя населенного пункта.

    Командование отрядов народного ополчения «Хашд аш-Шааби» заявило о начале новой операции против террористов «Исламского государства» в пустыне провинции Анбар. Сообщение опубликовал на своей странице в Twitter (@ColdenPower) военный источник.

    Боевик ИГ пытался атаковать расположения иракской армии в провинции Киркук. Информационное агентство Iraqi News сообщало, что в ходе перестрелок солдаты правительственных войск нейтрализовали нападавшего.

    Потасовка между солдатами ВС Ирака и ИГИЛовцами произошла также на трассе между Мосулом и Талль Афаром. Twitter-канал (@ DavidMWitty1) писал, что в ходе перестрелки было убито пять бойцов правительственных войск.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #игил #курды #мосул #ирак #дейр-эз-зор #идлиб #даръа #восточная гута #анбар #ярмук
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