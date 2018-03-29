МИД России предупредил США о «тяжких последствиях» в случае ареста активов РФ

В закладки

Москва, 29 марта. Арест государственных активов России в США приведет к негативным последствиям в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявили в МИД России после вызова в дипведомство посла США в Москве Джона Хантсмана.

«От Джона Хантсмана были потребованы разъяснения его публичных высказываний о возможности ареста российских государственных активов в США. Американская сторона предупреждена, что реализация такой угрозы приведет к дальнейшей серьезной деградации в наших отношениях, что чревато тяжкими последствиями для глобальной стабильности», — заявили в МИД РФ.

Кроме того, ведомство проинформировало Хантсмана, что в случае продолжения враждебных действий в отношении российских дипломатических учреждений в США, Москва предпримет дополнительные меры в отношении персонала и объектов посольства и генеральных консульств США на территории России. МИД РФ призвал американскую сторону «одуматься и прекратить безрассудные действия по разрушению двусторонних отношений».

Накануне посол США в Москве Джон Хантсман заявил о возможном аресте российских активов в США, в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском городе Солсбери. При этом ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила возможности введения запрета на продажу Россией своих ценных бумаг на фондовом рынке Лондона.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.