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МИД России предупредил США о «тяжких последствиях» в случае ареста активов РФ
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    МИД России предупредил США о «тяжких последствиях» в случае ареста активов РФ

    21:12  29 Марта 2018
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    МИД России предупредил США о «тяжких последствиях» в случае ареста активов РФ

    Москва, 29 марта. Арест государственных активов России в США приведет к негативным последствиям в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявили в МИД России после вызова в дипведомство посла США в Москве Джона Хантсмана.

    «От Джона Хантсмана были потребованы разъяснения его публичных высказываний о возможности ареста российских государственных активов в США. Американская сторона предупреждена, что реализация такой угрозы приведет к дальнейшей серьезной деградации в наших отношениях, что чревато тяжкими последствиями для глобальной стабильности», — заявили в МИД РФ.

    Кроме того, ведомство проинформировало Хантсмана, что в случае продолжения враждебных действий в отношении российских дипломатических учреждений в США, Москва предпримет дополнительные меры в отношении персонала и объектов посольства и генеральных консульств США на территории России. МИД РФ призвал американскую сторону «одуматься и прекратить безрассудные действия по разрушению двусторонних отношений».

    Накануне посол США в Москве Джон Хантсман заявил о возможном аресте российских активов в США, в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском городе Солсбери. При этом ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила возможности введения запрета на продажу Россией своих ценных бумаг на фондовом рынке Лондона.

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    Автор: Алексей Громов
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    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #сша #великобритания #хантсман #мид россии #скрипаль #арест активов
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