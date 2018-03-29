МИД РФ разъяснил, когда американские дипломаты должны покинуть Россию

В закладки

Москва, 29 марта. Американские дипломаты должны покинуть генеральное консульство США в Петербурге до 31 марта, сообщает министерство иностранных дел РФ.

«Отозвано согласие на открытие и функционирование генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Американские представители должны полностью освободить ранее предоставленное им для размещения данного учреждения административное здание не позднее 31 марта», — отметили в МИД.

Россию также покинут 58 сотрудников посольства США в Москве и двое сотрудников генконсульства в Екатеринбурге, которые должны освободить свои места до 5 апреля.

Отметим, что данные меры являются ответом на действия руководства США, которое ранее закрыло генконсульство РФ в Сиэтле и выслало 60 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.

Речь идет об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери. Лондон заочно обвинил в данном инциденте Москву, хотя расследование до сих пор не завершено, а доказательств у британских следователей нет.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.