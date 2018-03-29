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Сирия новости 29 марта 22.30: ССА уничтожила пять террористов ИГ в Даръа, при взрыве в Раве погибло два человека
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    Сирия новости 29 марта 22.30: ССА уничтожила пять террористов ИГ в Даръа, при взрыве в Раве погибло два человека

    22:30  29 Марта 2018
    6267

    Сирия новости 29 марта 22.30: ССА уничтожила пять террористов ИГ в Даръа, при взрыве в Раве погибло два человека

    Сирия, 29 марта. ССА ликвидировала пятерых террористов ИГ1 в Даръа, при взрыве в городе Рава иракской провинции Анбар погибло два мирных жителя, ВКС РФ и САА продолжают наносить удары по «Ан-Нусре» на севере Хамы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: атакуют «Джебхат ан-Нусру»1 в Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят ИГ к югу от Дамаска, при поддержке ВКС РФ атакуют позиции «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

    «Исламское государство»1: ведет бои с САА в районе лагеря Ярмук, потеряло пять боевиков в Даръа.

    Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ в провинции Даръа.

    Сирия новости 29 марта 22.30: ССА уничтожила пять террористов ИГ в Даръа, при взрыве в Раве погибло два человека

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 29 марта 22.30: ССА уничтожила пять террористов ИГ в Даръа, при взрыве в Раве погибло два человека

    В районе лагеря беженцев Ярмук к югу от сирийской столицы зафиксированы перестрелки между правительственными войсками САР и террористами «Исламского государства». Подконтрольное ИГИЛ1 информационное агентство «Аль-Амак» пишет о потерях в рядах сирийской армии. Официально данная информация не подтверждена.

    Ранее сообщалось, что Восточную Гуту покинуло еще несколько тысяч боевиков и членов их семей. Напомним, незаконные вооруженные формирования сдали свои позиции в регионе взамен на возможность безопасной эвакуации в провинцию Идлиб.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 29 марта 22.30: ССА уничтожила пять террористов ИГ в Даръа, при взрыве в Раве погибло два человека

    Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@UnfpaSyria), что несколько тысяч мирных жителей Африна и окрестных поселений покинули свои дома и уехали в город Нуболь, расположенный на северо-западе провинции Алеппо.

    Ранее сообщалось, что захватившие Африн боевики протурецкой Сирийской свободной армии (ССА) заявили о намерениях начать операцию по захвату Манбиджа. Местный источники пишут, что ССА перекрыла дороги, ведущие к городу.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 29 марта 22.30: ССА уничтожила пять террористов ИГ в Даръа, при взрыве в Раве погибло два человека

    В западной части провинции Даръа продолжается противостояние между Сирийской свободной армией (ССА) и террористами связанной с ИГИЛ группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид». Ранее сообщалось, что бои между ССА и ИГ отмечаются в окрестностях населенных пунктов Хит и Сахм Аль-Джаулян. Военный источник пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@BehzadMoezi), что боевики «свободной армии» нейтрализовали пятерых ИГИЛовцев в ходе перестрелок недалеко от поселения Бакар.

    В пригородах столицы региона продолжаются перестрелки между САА и незаконными вооруженными формированиями.

    Провинция Хама

    Сирия новости 29 марта 22.30: ССА уничтожила пять террористов ИГ в Даръа, при взрыве в Раве погибло два человека

    Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов незаконных вооруженных формирований в районе поселения Зияра на западе провинции Хама. Об этом пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

    В северной части региона правительственные войска САР при поддержке ВКС РФ продолжают бить по укрепрайонам «Джебхат ан-Нусры». Twitter-канал (@MasarPressNet) сообщает, что артиллерия войск Башара Асада обстреливает позиции «Тахрир аш-Шам» недалеко от Аль-Латамины.

    Ирак

    Сирия новости 29 марта 22.30: ССА уничтожила пять террористов ИГ в Даръа, при взрыве в Раве погибло два человека

    Военный источник сообщает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ DavidMWitty1), что на трассе, соединяющей Мосул и Талль Афар, произошло столкновение между солдатами иракской армии и террористами ИГИЛ. В результате перестрелки погибло пять солдат правительственных войск.

    В населенном пункте Рава провинции Анбар разорвалась мина, заложенная террористами «Исламского государства», пишет Iraqi News. По данным информационного агентства, в результате происшествия погибло два мирных жителя города.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #турция #дамаск #хама #вкс рф #курды #ирак #манбидж #даръа #сса #тахрир аш-шам #осточная гута #ярмук
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