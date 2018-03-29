Пограничники поймали украинца, пытавшегося уехать в Россию на грузовом поезде

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Киев, 29 марта. Гражданин Украины пытался незаконно проехать на территорию Российской Федерации в товарном вагоне грузового поезда. Однако, мужчину задержали украинские пограничники, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Пограничники во время осмотра грузового поезда, который следовал по направлению «Купянск — Сортировочный — Валуйки», с помощью системы видеонаблюдения обнаружили в одном из вагонов постороннего человека. Как оказалось, молодой человек 1995 года рождения спрятался в вагоне грузового поезда, и таким образом пытался проехать в Россию. По словам гражданина Украины, он решил поехать в товарном поезде, так как посчитал, что таким образом он сможет быстрее добраться до России.

Сообщается, что составлен материал об административном правонарушении за попытку незаконного пересечения границы.

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