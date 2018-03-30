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Сирия эксклюзив
Сирия новости 30 марта 07.00: мирные жители протестуют против «Хайят Тахрир аш-Шам» в Даръа; ИГ атаковало САА в районе Абу-Кемаля
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    Сирия новости 30 марта 07.00: мирные жители протестуют против «Хайят Тахрир аш-Шам» в Даръа; ИГ атаковало САА в районе Абу-Кемаля

    7:00  30 Марта 2018
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    Сирия новости 30 марта 07.00: мирные жители протестуют против «Хайят Тахрир аш-Шам» в Даръа; ИГ атаковало САА в районе Абу-Кемаля

    Сирия, 30 марта. Мирные жители протестуют против «Хайят Тахрир аш-Шам» в Даръа; ИГ1 атаковало САА в районе Абу-Кемаля; «Джейш аль-Ислам» продолжают удерживать в Думе 5000 мирных жителей. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили в контрабанде для боевиков дымовые гранаты британского производства.

    «Исламское государство»:1 воспользовавшись песчаной бурей атаковало САА в районе Абу-Кемаля.

    «Сирийская свободная армия» (ССА): в ближайшие три дня может начать совместное с турецкими войсками наступление на позиции SDF в Манбидже.

    «Джейш аль-Ислам»: удерживают 5000 мирных жителей в Думе.

    Сирия новости 30 марта 07.00: мирные жители протестуют против «Хайят Тахрир аш-Шам» в Даръа; ИГ атаковало САА в районе Абу-Кемаля

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 30 марта 07.00: мирные жители протестуют против «Хайят Тахрир аш-Шам» в Даръа; ИГ атаковало САА в районе Абу-Кемаля

    Telegram-канал @boris_rozhin сообщает, что при досмотре одного из контрабандных грузов, предназначавшегося для боевиков в Восточной Гуте, сирийскими войсками, кроме прочего вооружения, были обнаружены дымовые гранаты британского производства.

    Telegram-канал @CenterCIGR передает, что в городе Дума местные жители вышли на улицы с призывом к боевикам принять условия правительственных войск. Однако отмечается, что переговоры с «Джейш аль-Ислам», которые контролируют город Дума, заходят в тупик. Джихадисты по-прежнему продолжают удерживать в заложниках около 5 тысяч мирных жителей, что с каждым днем повышает вероятность операции САА по их освобождению.

    Напомним, Дума — один из последних районов бывшего анклава боевиков в Восточной Гуте, где группировка «Джейш аль-Ислам» продолжает оказывать САА сопротивление, не желая сдаваться или отправляться в Идлиб, как это сделали другие боевики в Джобаре, Харасте, Замальке и прочих ранее подконтрольных джихадистам населенных пунктов в Восточной Гуте.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 30 марта 07.00: мирные жители протестуют против «Хайят Тахрир аш-Шам» в Даръа; ИГ атаковало САА в районе Абу-Кемаля

    Как пишет информагентство Muraselon, в пригороде Манбиджа Абу-Калеле на востоке провинции Алеппо прошли демонстрации мирных жителей против турецкого и американского присутствия. Протестующие требовали, чтобы территория Манбиджа вернулась под контроль официального Дамаска. Отмечается, что изначально митинг был организован совместно с курдскими «Демократическими силами Сирии» и преследовал цель осудить турецкое вторжение в провинцию Алеппо, однако в ходе мероприятия демонстранты стали выступать и против самих курдов, а также поддерживающих их Соединенных Штатов Америки.

    Telegram-канал @directorate4 сообщает, что напряжение вокруг контролируемого «Демократическими силами Сирии» Манбиджа нарастает. Протурецкие вооруженные группировки перекрыли одну из дорог, ведущих с подконтрольной «Сирийской свободной армии» территории на территорию SDF и в город Манбидж. Начало операции против курдских вооруженных формирований ожидается через 3 дня, и в ней примут участие 12000 протурецких боевиков. Одновременно с этим, американские военные, базирующиеся в Манбидже и окрестностях, покидать свои позиции не собираются. А напротив, имея авиабазу в районе населенного пункта Саррин, перебрасывают туда грузы военного назначения, в том числе и технику.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 30 марта 07.00: мирные жители протестуют против «Хайят Тахрир аш-Шам» в Даръа; ИГ атаковало САА в районе Абу-Кемаля

    Как сообщает Telegram-канал @dierezzore5, из-за участившихся набегов боевиков «Исламского государства» на город Абу-Кемаль сирийские правительственные войска вынуждены были ввести в данном населенном пункте комендантский час с 18:00 до 5:00.

    По информации Telegram-канала @todayinsyria, провинцию Дейр-эз-Зор снова охватила песчаная буря, чем пользуются боевики «Исламского государства». Так, во время плохой видимости из-за погодных условий террористы атаковали позиции правительственных войск в населенном пункте Айн Али недалеко от Абу-Кемаля, в результате чего погибло несколько сирийских военнослужащих.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 30 марта 07.00: мирные жители протестуют против «Хайят Тахрир аш-Шам» в Даръа; ИГ атаковало САА в районе Абу-КемаляПо информации источника в Twitter (@Ben_Jonson_1985), в районе населенного пункта Джаллина сирийскими правительственными войсками был обнаружен отряд «Исламского государства» численностью 38 боевиков.

    Местный источник в Twitter (@ahmadalissa) сообщает, что уже несколько дней жители населенного пункта Анхель на севере провинции Даръа протестуют против террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам» и призывают боевиков покинуть их город.

    По неподтвержденным данным, опубликованным на странице в Twitter (@WaelAlRussi), элитное подразделение САА «Силы Тигра» в ближайшее время могут начать операцию по освобождению провинций Даръа и Эль-Кунейтра. Также сообщается, что часть подразделений 4-ой дивизии САА и 1-ая дивизия САА одновременно с этим начнет наступление на анклав террористов на юге провинции Дамаск, а остальные силы 4-ой дивизии САА и 9 дивизия САА совместно с подразделениями Республиканской гвардии приступят к штурму Думы в Восточной Гуте.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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