Лавров: РФ рассчитывает на честный разговор по «делу Скрипаля» на внеочередной сессии ОЗХО

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Москва, 29 марта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва предложила созвать 4 апреля внеочередную сессию ОЗХО по «делу Скрипаля».

По его словам, Россия официально предложила созвать внеочередную сессию исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия, в ходе которой Москва предъявит конкретные вопросы по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

«Рассчитываю, что наши западные партнеры не уйдут от честного разговора, иначе это будет очередным подтверждением того, что все происходящее - это затеянная грубейшая провокация», — сказал Лавров.

Напомним, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в английском городе Солсбери опасным химическим веществом. Позднее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что «ответственность за отравление Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России». После этого власти Великобритании выслали из страны 23 российских дипломатов. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

Российская сторона неоднократно опровергала обвинения Лондона, а также потребовала предоставить материалы расследования и образцы вещества, которым был отравлен Скрипаль и его дочь, однако Лондон отказывается предоставить материалы под различными предлогами.

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