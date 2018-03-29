Лавров назвал дело Скрипаля невиданным «глумлением над международным правом»

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Москва, 29 марта. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что дело Скрипаля является «глумлением над международным правом», которое Россия прежде еще не видела.

«Само расследование до сих пор не закончено. Скотланд-Ярд говорит, что еще потребуются месяцы, а вердикт уже вынесен. И это прискорбно, потому что такого глумления над международным правом мы очень давно не видели», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

Он подчеркнул, что Москва предложила созвать 2 апреля внеочередную сессию исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия, где предъявит конкретные вопросы. Если при этом западные страны «уйдут от честного разговора», это подтвердит, что дело Скрипаля с самого начала затевалось как большая провокация.

Напомним, что в начале марта бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери. По версии Скотланд-Ярда, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок».

Власти Великобритании, не дожидаясь окончания расследования, заочно возложили ответственность на Россию и выслали из страны российских дипломатов. Позже аналогичные меры принял целый ряд западных стран, включая США и Канаду. Россия начала принимать зеркальные меры.

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