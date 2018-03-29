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Лавров назвал дело Скрипаля невиданным «глумлением над международным правом»
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    Лавров назвал дело Скрипаля невиданным «глумлением над международным правом»

    20:48  29 Марта 2018
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    Лавров назвал дело Скрипаля невиданным «глумлением над международным правом»

    Москва, 29 марта. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что дело Скрипаля является «глумлением над международным правом», которое Россия прежде еще не видела.

    «Само расследование до сих пор не закончено. Скотланд-Ярд говорит, что еще потребуются месяцы, а вердикт уже вынесен. И это прискорбно, потому что такого глумления над международным правом мы очень давно не видели», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

    Он подчеркнул, что Москва предложила созвать 2 апреля внеочередную сессию исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия, где предъявит конкретные вопросы. Если при этом западные страны «уйдут от честного разговора», это подтвердит, что дело Скрипаля с самого начала затевалось как большая провокация.

    Напомним, что в начале марта бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери. По версии Скотланд-Ярда, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок».

    Власти Великобритании, не дожидаясь окончания расследования, заочно возложили ответственность на Россию и выслали из страны российских дипломатов. Позже аналогичные меры принял целый ряд западных стран, включая США и Канаду. Россия начала принимать зеркальные меры.

     

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    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #лавров #дело скрипаля
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