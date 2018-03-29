Юлия Скрипаль пришла в себя после отравления в Солсбери и может говорить

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Лондон, 29 марта. Юлия Скрипаль пришла в себя после отравления в Солсбери. Об этом сообщили журналистам представители больницы.

Согласно предварительной информации, пострадавшая уже может говорить, а ее состояние стремительно улучшается.

«Она хорошо отреагировала на лечение, но продолжает получать круглосуточную профессиональную клиническую помощь», — пояснил источник телеканала BBC.

Yulia Skripal, daughter of ex-Russian spy, "improving rapidly" and no longer in critical condition, four weeks after Salisbury poisoninghttps://t.co/xeS1qoX7y5 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) March 29, 2018

Напомним, в начале марта в Солсбери были госпитализированы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Согласно предварительным данным, пострадавшие якобы были отравлены нервно-паралитическим веществом. Непосредственно премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поспешила обвинить в причастности к данному инциденту «российскую сторону», однако Москва отвергла столь абсурдные заявления.

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