Лавров пообещал Западу принять «не только зеркальные» меры в связи с делом Скрипаля

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Москва, 29 марта. Россия примет не только зеркальные меры в отношении западных стран в связи с делом Скрипаля. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Меры будут зеркальными, но не только», — отметил он.

Напомним, что ранее Лавров рассказал о закрытии в Петербурге генконсульства США и выдворении из страны 60 американских дипломатов. Это стало реакцией на закрытие генконсульства РФ в Сиэтле и высылку 60 российских дипломатов — меры, принятые руководством США в связи с делом Скрипаля.

Фигурант шпионского скандала Сергей Скрипаль (экс-полковник ГРУ, уличенный в работе на британскую разведку) и его дочь Юлия были госпитализированы в британском Солсбери. Полиция полагает, что оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». При этом Лондон, не дожидаясь результатов расследования, возложил вину на Москву и выслал российских дипломатов. Его примеру последовал целый ряд западных стран, включая США, Канаду, Францию и Германию. Российские власти сразу заявили, что примут ответные меры.

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