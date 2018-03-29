Лавров заявил об отсутствии планов по расширению зон деэскалации в Сирии

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Москва, 29 марта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что планов по увеличению количества зон деэскалации в Сирии на данный момент нет. Об этом глава МИД РФ заявил по итогам встречи со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

«Зоны деэскалации сохраняются как результат договоренностей между Россией, Турцией и Ираном, юго- западная зона была сформирована с участием РФ, США и Иордании. Нет никаких планов, на данном этапе, по крайней мере, расширять количество этих зон», — сказал Лавров.

Он также добавил, что к настоящему моменту пригород Дамаска Восточная Гута практически полностью освобожден от боевиков благодаря успешной контртеррористической операции вооруженных сил Сирии при поддержке ВКС РФ.

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